NBC: в США разворачивается кампания против ведущего «российское дело» спецпрокурора

В Соединенных Штатах набирает обороты кампания против специального прокурора США Роберта Мюллера, который ведет дело о предполагаемом вмешательстве России в выборы президента 2016 года, отмечается в материале телеканала NBC.

Новые слухи о возможном уходе генерального прокурора США Джеффа Сешнса после промежуточных ноябрьских выборов в конгресс США, заставляют задуматься о судьбе «российского дела». Кроме того, сообщения о том, что женщинам предлагали деньги за ложные обвинения в сексуальном домогательстве со стороны Мюллера — все это свидетельствует о том, что в США разворачивается кампания против спецпрокурора по «российскому делу».

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Несмотря на это Мюллер спокойно продолжает вести собственное расследование о возможных связях между Россией и предвыборным штабом президента США Дональда Трампа, которые повлияли на президентские выборы 2016 года, говорится в материале.

Две недели назад агентство Bloomberg сообщило, что Мюллер может объявить ключевые результаты расследования «российского вмешательства» сразу после того, как пройдут промежуточные выборы в ноябре. Отмечалось, что спецпрокурор, возможно, не представляет их ранее, так как боится повлиять своим заключением на настроения избирателей.

Ранее спецпрокурор по «российскому делу» сообщил ФБР о заговоре против себя.

Россия отрицает вмешательство в американский избирательный процесс.