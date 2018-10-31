Президент Ирана заявил об отсутствии страха перед США

Иранский президент Хасан Роухани заявил, что страна не боится новых санкций со стороны Соединенных Штатов. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что новые санкции американской стороны, нацеленные на нефтяной сектор Ирана, должны быть введены 4 ноября этого года. По словам Роухани, они станут очередным примером несправедливого отношения Вашингтона к Тегерану.

Реклама

«Но людям должно быть хорошо известно, что у правительства нет страха перед американскими угрозами», — сказал Роухани.

Ранее президент Ирана заявил, что традиционные союзники не поддерживают Соединенные Штаты в их попытках надавить на иранскую сторону.