Опрос показал снижение рейтинга Трампа до 40%

По данным американского института общественного мнения Gallup, рейтинг президента США Дональда Трампа за неделю снизился до 40%.

Согласно последнему доступному опросу, который был проведен 28 октября, американского лидера поддерживают 40% жителей США, что на четыре процента меньше, чем аналогичный показатель, зафиксированный 21 октября. При этом негативно о его работе высказались 54% опрошенных.

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Институт опросил 1,5 тысячи совершеннолетних американцев, погрешность опроса составляет около 3%.

Ранее опрос The Washington Post и телеканала ABC News показывал, что более половины американцев готовы проголосовать за демократов.