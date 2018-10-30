Совбез ООН анонсировал собрание по выборам в Донбассе

Совет безопасности ООН соберется во вторник, 30 октября, в 22.00 мск, чтобы обсудить назначенные на 11 ноября выборы в самопровозглашенных Донецокй и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР). Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на пострпреда Украины при ООН Олега Николенко.

По словам Николенко, собрание в Совбезе инициировано украинской стороной. Он также напомнил, что в последний раз здесь обсуждали ситуацию на юго-востоке Украины обсуждали 29 мая.

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«Как мы видим, с того времени ситуация только обостряется», — констатировал Николенко.

Он подчеркнул, что Киев намерен обвинить Москву в нарушении минских договоренностей, а также уведомить международное сообщество о «российских провокациях» в Азовском море. При этом он не стал уточнять, о каких «провокациях» идет речь.

Ранее бывший украинский президент Владимир Ющенко сравнил ситуацию в Донбассе и в нацистской Германии.