Эксперт предсказал ухудшение отношений России и ЕС после ухода Меркель

Историк, главный редактор журнала «Современная Европа» Виктор Мироненко полагает, что решение канцлера Германии Ангелы Меркель не участвовать в выборах канцлера Германии в 2021 году может негативно сказаться на отношениях России и Евросоюза, передает РИА «Новости».

Эксперт выразил сомнение в том, что другой немецкий политик окажет России большую поддержку, чем Меркель.

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«Несмотря на разногласия по различным политическим вопросам, Меркель остается единственным политиком, который твердо и последовательно заявляет о том, что без участия России ни одной проблемы в мире решить нельзя», — заявил Мироненко.

По его словам, для мировой политики более выигрышным оказался бы вариант, при котором Меркель оставалась бы на посту канцлера Германии как можно дольше. Именно Меркель, считает историк, во многом уравновешивает реакцию Европы на политические шаги России.

Ранее сообщалось, что Меркель подтвердила отказ от выдвижения на пост канцлера.