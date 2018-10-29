Киевский суд обязал возбудить уголовное дело против Яценюка

Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) начать уголовное производство против бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка и министра юстиции Павла Петренко. Об этом сообщают «Украинские новости».

Отмечается, что Яценюка и Петренко подозревают в растрате государственных денег в больших размерах, а также отмывании доходов. Также сообщается, что такое решение киевский суд принял 17 октября.

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Заявитель сказал в суде, что ранее НАБУ приняло решение не открывать уголовное производство по его обращению. Из-за этого он обратился в суд с жалобой. Суд удовлетворил его требование и обязал антикоррупционное ведомство начать расследование в отношении Яценюка, Петренко, а также одного из замов министра юстиции и главы секретариата государственного секретаря минюста.

Дополнительная информация о предполагаемых преступлениях чиновников не приводится.

Ранее сообщалось, что украинская национальная полиция приступила к расследованию уголовного дела по факту вмешательства в деятельность Яценюка с целью его отставки.