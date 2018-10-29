Памфилова предложила переименовать избирательные урны и ящики

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова в ходе научно-практической конференции предложила участникам выбрать новое название для избирательной урны и избирательного ящика, передает РИА «Новости».

По мнению главы ЦИК, слова «урна» и «ящик» вызывают негативные ассоциации.

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«Давайте честно скажем, что когда говоришь «ящик», все думают, как бы не сыграть в этот ящик, когда урна — думают: «прах из урны», — пояснила Памфилова.

Как отмечается, победителю творческого конкурса глава ЦИК пообещала выделить из своих личных средств 77 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что Памфилова расплакалась в ходе обсуждения ситуации с выборами в Приморье.