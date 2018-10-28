Лавров призвал США прекратить взаимную высылку дипломатов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» призвал Соединенные Штаты отказаться от практики взаимной высылки дипломатов, передает РИА «Новости».

Глава ведомства заявил, что в беседе с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном говорил американской стороне о необходимости вернуть нормальные условия для работы дипломатов и решить вопрос с дипсобственностью стран.

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По мнению Лаврова, начать решение проблемы следует с взаимного разрешения посещения тех объектов, «которые были арестованы, экспроприированы» Россией и США.

«Они будут над этим думать, мы предложение сделали, мяч — на их стороне», — заявил Лавров.

Российский министр напомнил, что Москва неоднократно предлагала Вашингтону возвращать комфортабельные условия для работы дипломатов — отказаться от взаимных высылок, выдавать визы в срок, а не «мариновать» их месяцами.

Ранее Лавров рассказал, как Соединенные Штаты вмешиваются во внутренние дела России.