Лавров назвал источники русофобии в американском обществе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия 1» выразил мнение, что в американском обществе на текущий момент нет запроса на русофобию, однако антироссийские настроения «навязываются» американцам сверху, передает РИА «Новости».

По его словам, антироссийская линия агрессивно диктуется жителям США лживыми обвинениями и фейковыми новостями.

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«Все-таки сейчас, по-моему, в американском обществе нет запроса на русофобию. Этот запрос очень агрессивно навязывается, в том числе путем измышлений, лживых обвинений, фейковых новостей про Россию, но все больше приходит осознание того, что это абсолютно искусственно подогреваемый напор и что с Россией лучше просто по-честному равноправно договариваться...», — сказал Лавров.

Глава российского МИДа подчеркнул, что Москва «не набивается в друзья» Вашингтону, однако решать вопросы лучше дипломатическими методами.

Ранее Лавров заявил, что европейцы «занервничали» на фоне сообщений о выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.