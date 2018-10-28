В Киеве заявили о возможной потере контроля над Закарпатьем
Киев в дальнейшем может потерять контроль над Закарпатьем. Об этом заявил замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в интервью изданию «Обозреватель».
По его словам, с того момента, как Украина обрела независимость, было три региона, отданные на откуп местным элитам в обмен на лояльность центральной власти — Крым, Донбасс и Закарпатье.
«Две территории мы фактически потеряли, Закарпатье — пока еще нет», — сказал Тука.
Он добавил, что Киев теряет те территории, где отсутствовала политика центральной власти.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
Ранее глава МИД Украины Павел Климкин обвинил Россию в создании напряженности с венграми в Закарпатье.