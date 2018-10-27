СМИ поймали Порошенко на нарушении протокола во время встречи с Лукашенко

Украинский президент Петр Порошенко нарушил протокол, когда встречался со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

Отмечается, что после слов Порошенко выступал Лукашенко, который заявил, что конфликт в Донбассе должен решаться при участии трех славянских народов.

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«Это наша беда, это наша проблема — ни европейцы, ни американцы, ни кто-то другой, — это мы должны решить проблему, чтобы она не была заморожена», — заявил Лукашенко.

Он подчеркнул, что Белоруссия при этом не стремится брать на себя посреднические или миротворческие функции, а «переживает» за Украину. Уточняется, что после этого украинский лидер нарушил регламент, так как снова взял слово и заявил, что российская сторона должна вывести из Донбасса свои войска, которые якобы там находятся.

Ранее сообщалось, что депутат Верховной рады Украины от партии «Блок Петра Порошенко» Иван Винник, предложивший разорвать дипотношения с Россией, надеется, что это произойдет после вступления в силу закона о реинтеграции Донбасса.