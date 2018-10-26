В Белоруссии ответили на требование не говорить по-русски

Глава мининформа Белоруссии Александр Карлюкевич прокомментировал требование украинского министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадия Зубко выступать на белорусском языке, передает РИА «Новости».

Карлюкевич заявил, что в Белоруссии есть два государственных языка, одним из которых является русский.

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Министр подчеркнул, что каждый гражданин стран сам делает выбор, на каком из них говорить.

Ранее сообщалось, что Зубко попросил участников форума регионов в Белоруссии не использовать русский язык.