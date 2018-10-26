Bloomberg: Макрона обвинили в нарушении свободы СМИ

Президент Франции Эммануэль Макрон подвергся критике после того, как стало известно о его решении убрать пресс-центр в Елисейском дворце, пишет Bloomberg.

Отмечается, что комнату для прессы в Елисейском дворце было решено перенести за его пределы. После этого решения Макрона раскритиковала Ассоциация прессы при президенте Франции, представляющая как французские, так и иностранные аккредитованные СМИ, которая выступила на этой неделе против «одностороннего решения» о закрытии площадки для журналистов, говорится в материале. В организации подчеркнули, что этот шаг «наносит ущерб свободе прессы».

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«В то время как пресса подвергается нападкам со всех фронтов, это одностороннее решение непонятно и неприемлемо», — говорится в заявлении парижской ассоциации.

В ассоциации заявили о непонимании того, почему «ненавязчивое присутствие журналистов в центре дворца» беспокоит французских властей, сообщает агентство. Организация также обвинила французского президента в том, что он «попирает традиции прозрачности «и ведет себя как «владелец, а не съемщик» Елисейского дворца.

В Елисейском дворце рассказали, что новый пресс-зал, который будет открыт за его пределами, будет завершен к концу года. Представитель Елисейского дворца отказался от комментариев.

Пресс-центр был впервые сооружен во внутреннем дворе здания дворца в середине 1970-х годов, к концу года планируется сделать новое помещение для журналистов, которое будет располагаться на соседней улице.