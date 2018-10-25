В Раде назвали тупиком разрыв отношений с Россией по Азовскому морю

Депутат Верховной рады Вадим Денисенко предупредил украинские власти о последствиях разрыва договора с Россией о совместном использовании Азовского моря. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в настоящее время разорвать данный договор «де-факто невозможно».

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Он также добавил, что если Киев решится на подобный шаг, Украина «загонит себя в тупик».

Однако, Денисенко призвал наращивать группировки украинских кораблей в Азовском море.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил о необходимости продолжения украинско-российских консультации по вопросам рыболовства в Азовском море.