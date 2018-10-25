Названа дата визита Лаврова в Испанию

Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель сообщил, что его коллега из России Сергей Лавров посетит Испанию 6 ноября, передает РИА «Новости».

Данное заявление глава испанского МИДа сделал во время выступления в комиссии по иностранным делам Сената — верхней палате парламента Испании.

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«Шестого ноября мы ждем визит господина Лаврова, который специально приедет в Испанию на двустороннюю рабочую встречу», — сказал Боррель.

По его словам, страны смогут «обсудить все темы», которые волнуют Россию и Испанию. При этом Боррель не уточнил, планируется ли встреча Лаврова с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

«Я его благодарю, потому что это демонстрирует, что он придает нам сравнительно важное значение», — добавил Боррель.

Также отмечается, что глава испанского внешнеполитического ведомства назвал своего российского коллегу «ветераном дипломатии».

Лавров встречался с главой МИД Испании летом 2017 года, когда ведомство возглавлял Альфонсо Дастис.