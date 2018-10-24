Франция пригрозила Саудовской Аравии санкциями из-за дела Хашукджи

Официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво заявил, что Париж может ввести санкции против Эр-Рияда из-за дела о гибели оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Франция может ввести санкции против Саудовской Аравии, если ответственность Эр-Рияда по делу Хашукджи будет доказана.

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Он также добавил, что на данный момент факты не установлены.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала аннулировать визы причастным к убийству Хашукджи.