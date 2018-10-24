Nаtional Interest: американский дипломат назвал выход США из ДРСМД «серьезной ошибкой»

Выход США из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) будет «серьезной ошибкой», заявил в интервью американскому журналу The National Interest работавший при администрации Рональда Рейгана помощник госсекретаря США по вопросам Европы Ричард Берт.

Издание отмечает, что на протяжении всей карьеры Берт был связан с вопросами контроля над вооружением. В 1989 году президент США Джордж Буш-старший назначил его главным переговорщиком по договору о сокращении стратегических вооружений (СНВ) между США и Советским Союзом. Берт также был послом США в Германии, в настоящее время он является советником президента США Дональда Трампа.

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Как отметил Берт, намерение президента США Дональда Трампа выйти из договора РСМД следует рассматривать на двух уровнях: политическом и дипломатическом. По его словам, подход администрации Трампа к этому вопросу «просто ужасающий». Он также высказал суждение о том, что решение в Вашингтоне принято «импульсивно» и не продумано, к тому же, без должного диалога с ключевыми союзниками.

«Как результат всего этого — решение, основанное на нарушениях важного договора о контроле над вооружениями со стороны России, превратилось в большую внешнеполитическую ошибку США в глобальном масштабе. И США, а не Россия, несут ответственность за то, что случилось», — сказал Берт.

По словам Берта, ДРСМД был не просто создан в период оттепели советско-американских отношений в 1980-х годах, но стал завершением «десятилетия ядерного кризиса» в Европе.

Американский политик также отметил, что разрывая подобные договоры, Соединенные Штаты становятся «крайне непредсказуемым государством», которому трудно доверять и с которым сложнее вести дела.

Помимо этого, выход из ДРСМД он назвал «серьезной ошибкой» США и добавил, что в ближайшее время следует обратить «пристальное внимание не только на то, как реагируют россияне, но и, что более важно, на европейцев».

Берт выразил сомнение в том, что американский лидер Дональд Трамп имеет какую-либо серьезную внешнеполитическую стратегию, это, в свою очередь, делает текущее положение дел более опасным и сложным.

«Я думаю, что внешнюю политику Трампа в большей степени характеризует то, что она отчасти односторонняя, местами эмоциональна и интуитивна. Без какой-либо базы и изложенной политики, она крайне непредсказуема и, как следствие, это снижает наше влияние на мировой арене, и мы потенциально находимся в нескольких шагах от большой ошибки», — сказал Берт.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все союзники по альянсу считают, что проблема с Договором о ликвидации ракет средней и малой дальности заключается в поведении России, а не США. Помимо этого, в Кремле в планах США выйти из ДРСМД увидели стремление к гонке вооружений.