СМИ: Елизавета II впервые публично высказалась о Brexit

Английская королева Елизавета II впервые публично высказалась по поводу предстоящего Brexit. Об этом пишет The Daily Express.

Отмечается, что речь идет о ее беседе с королем Нидерландов Виллемом-Александром.

По словам королевы, Соединенное Королевство стремится к «новому партнерству» с Европой. Она подчеркнула, что ценности, которые разделают Великобритания и Нидерланды, являются «величайшим достоянием» страны.

Ранее американский лидер Дональд Трамп рассказал, о чем говорил с Елизаветой II.