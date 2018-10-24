СМИ: Елизавета II впервые публично высказалась о Brexit
Английская королева Елизавета II впервые публично высказалась по поводу предстоящего Brexit. Об этом пишет The Daily Express.
Отмечается, что речь идет о ее беседе с королем Нидерландов Виллемом-Александром.
По словам королевы, Соединенное Королевство стремится к «новому партнерству» с Европой. Она подчеркнула, что ценности, которые разделают Великобритания и Нидерланды, являются «величайшим достоянием» страны.
Ранее американский лидер Дональд Трамп рассказал, о чем говорил с Елизаветой II.