Моралес назвал США врагом мира во всем мире
Боливийский президент Эво Моралес заявил, что США являются угрозой правам человека и миру. Об этом политик написал на своей странице в твиттере.
Отмечается, что такое заявление он сделал в связи с намерением Вашингтона выйти из Договора о ликвидации ракет малой и средней дальности (ДРСМД).
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«…США являются врагом мира во всем мире и прав человека», — заявил Моралес.
Он уточнил, что об этом свидетельствует как намерение американской стороны выйти из договора, так и угроза направить военных на границу с Мексикой, чтобы остановить мигрантов из Центральной Америки.
Ранее Моралес резко осудил политику США в присутствии Трампа.