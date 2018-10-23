МИД Греции назвал расширение территориальных вод суверенным правом страны

Официальный представитель греческого МИДа Александрос Генниматас назвал расширение территориальных вод Греции с 6 до 12 морских миль законным и суверенным правом страны, передает РИА «Новости».

Сообщается, что 20 октября МИД Греции объявил о подготовке проектов президентских указов о расширении территориальных вод страны, которое начнется с островов в Ионическом море. В турецком внешнеполитическом ведомстве заявили, что не позволят никаких шагов без двусторонних соглашений.

Реклама

«Расширение территориальных вод является законным и неотъемлемым суверенным правом Греции в соответствии с международным правом. Решение об их расширении находится в исключительной компетенции Греции, которая имеет право расширять свои территориальные воды когда и как она посчитает нужным», — сказал Генниматас.

Он подчеркнул, что данное право является безусловным и несомненным и не подлежит обсуждению третьими сторонами. По его словам, угрозы Турции не влияют на права Греции.

Ранее сообщалось, что Турция не пустила катер с греческим министром к спорным островам.