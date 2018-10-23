Российский посол назвал условие взаимодействия с США

Посол России в США Анатолий Анотонов заявил, что Москва готова к конструктивному сотрудничеству с Вашингтоном, но только на основе честного диалога, передает РИА «Новости».

По мнению дипломата, российско-американские отношения можно улучшить только путем дискуссии, основанной на фактах.

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«Настроены на обсуждение любого, пусть даже самого сложного вопроса, но этот разговор должен быть честным, открытым, основанным на фактах. Только так можно выправить ситуацию в российско-американских отношениях», — заявил Антонов.

Глава российской дипмиссии подчеркнул, что Россия выступает за равноправные и взаимовыгодные отношения с Соединенными Штатами, в которых не будет «сильного и слабого, младшего и старшего».

«Выступаем против того, чтобы «российская карта» разыгрывалась в межпартийной борьбе, во внутриполитических разборках», — добавил Антонов.

По мнению дипломата, кризис в российско-американских отношениях не отвечает национальным интересам ни России, ни США, однако в настоящее время не работают даже те механизмы диалога, которые были эффективны в годы «холодной войны».