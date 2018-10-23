В Белом доме подтвердили встречу Трампа и Си Цзиньпина на G20

Советник американского президента по экономике Ларри Кудлоу подтвердил, что лидеры США и Китая Дональд Трамп и Си Цзиньпин встретятся в Буэнос-Айресе на саммите G20, передает американский телеканал CNBC.

Как отмечается, Кудлоу и ранее не отрицал возможности такой встречи, однако официального подтверждения не было. Во вторник, 23 октября, советник заявил, что Трамп и Си Цзниьпин «ненадолго встретятся» на саммите G20 в Аргентине.

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«Наши вопросы перед ними, я бы хотел увидеть их ответ», — добавил Кудлоу.

Подробностей предстоящей встречи лидеров США и Китая он не раскрыл.

Саммит G20 состоится с 30 ноября по 1 декабря в столице Аргентины — Буэнос-Айресе.

Ранее Axios назвал цель возможной встречи Трампа и Си Цзиньпина на полях G20.