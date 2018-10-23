В Госдуме предложили изменения в миграционную политику России

Председатель Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов предложил «снимать барьеры» для носителей русского языка, желающих жить в России, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу комитета.

Проект концепции государственной миграционной политики России предусматривает изменения в период до 2025 года.

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«Необходимо двигаться по пути максимального снятия барьеров перед нашими соотечественниками, носителями русского языка, желающими навсегда связать свою жизнь и жизнь своих детей с Россией», — сказал Гаврилов.

По его словам, соотечественникам следует заранее договариваться о будущей работе с работодателем, который должен проинформировать орган МВД по вопросам миграции. Это, как отметил Гаврилов, станет основанием для получения разрешения на временное проживание или вида на жительство без квот.