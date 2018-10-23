Politico: в США вынесли неутешительный вердикт кандидатам с антимусульманскими кампаниями

Около 40 кандидатов на промежуточных выборах в конгресс США проводят антимусульманские кампании, однако их стратегия может быть ошибочной — к такому выводу пришли авторы доклада, посвященного антимусульманским настроениям накануне выборов в Соединенных Штатах, пишет издание Politico.

6 ноября на территории США пройдут промежуточные выборы в конгресс.

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Десятки кандидатов, в основном представляющих Республиканскую партию США, до выборов в конгресс были замечены в антимусульманских настроениях. Например, кандидаты выставляли своих противников в качестве угроз национальной безопасности, связанных с терроризмом, поясняет издание. Эксперты отмечают, что такая стратегия вряд ли поможет им победить, говорится в материале. Тем не менее, по прогнозам аналитиков, около десяти таких кандидатов могут пройти в конгресс в ноябре, пишет Politico.

Авторы 51-страничного доклада «Работа на ненависти» — группа гражданских активистов, базирующаяся в Окленде, штат Калифорния. В докладе заключается, что подавляющее большинство антимусульманских кампаний закончились неудачей — даже в тех районах, где президент США Дональд Трамп пользуется популярностью.

Так, один из таких кандидатов — республиканец Дункан Хантер проводит «самую антимусульманскую кампанию в стране», говорится в материале. Хантер обвинил своего оппонента-демократа, Аммар Кампа-Наджара, который исповедует христианство, в попытке «проникнуть» в правительство США. Кандидат-республиканец утверждал, что его противник несколько раз менял свое имя, «чтобы скрыть связь своей семьи с терроризмом», и заключил, что Кампа-Наджар является «угрозой безопасности», пишет Politico. Тем не менее, представитель кампании Хантера заявил изданию, что называть ее «антимусульманской» неправильно с фактической точки зрения, говорится в материале.

Ранее сообщалось, что в конгрессе США могут появиться двое женщин-мусульманок.