Встреча Патрушева и Болтона длилась почти пять часов

Встреча секретаря Совета безопасности Николая Патрушева и советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона длилась около пяти часов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря аппарата СБ Евгения Аношина.

Помимо ситуации с ДРСМД и договора СНВ стороны обсудили соглашение по Ирану, обстановку в Сирии, Афганистане и на Украине.

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Кроме того, Патрушев и Болтон затрагивали ядерную проблему Корейского полуострова.

Ранее сообщалось, что Джону Болтону в течение двух дней предстоят напряженные переговоры в Москве, после того как президент США Дональд Трамп объявил о намерении выйти из Договора по ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД).