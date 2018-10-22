Independent: Трамп подорвал ослабшее доверие между США и Россией из-за выхода из ДРСМД

Объявив о намерении выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), президент США Дональд Трамп дискредитировал то доверие, которое еще оставалось между США и Россией, пишет британская газета Independent.

Соединенные Штаты заявили о своем намерении в одностороннем порядке выйти из важнейшего соглашения, которое помогло положить конец холодной войне — договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), поясняет издание.

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В 1987 году договор был подписан экс-президентом США Рональдом Рейганом и бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым. Договор был как символическим, так и практическим: вскоре после его подписания идеологическая война между Востоком и Западом также завершилась, отмечает газета.

Как отмечает Independent, в настоящее время проблема с договором РСМД заключается в том, что между Россией и США «осталось так мало доверия», а также в отсутствии согласованного контроля действий каждой из сторон. Газета поясняет, что наиболее правильной реакцией для Трампа, который обвиняет Россию в многолетнем нарушении договора, было бы добиться международных проверок, а уже после постепенное увеличение угроз в адрес Москвы.

Издание добавляет, что британцам следовало бы сдерживать Америку, а не стоять «решительно» вместе с ней, как заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон.

Похоже, что президент США Дональд Трамп хочет возобновить холодную войну, законченную и выигранную Рейганом тридцать лет назад, пишет Independent. Американо-российские отношения становятся со временем не только все более конфронтационными, но и просто недоступными для понимания, заключает издание.