После провала блока Меркель в Баварии глава МВД пригрозил отставкой

Глава МВД Германии Хорст Зеехофер дал понять, что может уйти с поста. Об этом пишет Spiegel.

Отмечается, что такое заявление министр сделал на фоне результатов выборов в Баварии, где Христианско-социальный союз (ХСС) возглавляемый Зеехофером не смог набрать большинство голосов.

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«Меня можно критиковать, но я не буду лично участвовать в том, что [итоги выборов] связывают с Хорстом Зеехофером и делают его ответственным за все», — заявил Зеехофер.

Он добавил, что, скорее освободит свой пост, чем позволит делать себя виноватым.

Ранее сообщалось, что блок немецкого канцлера Ангелы Меркель, куда входит и ХСС, потерял парламентское большинство в Баварии.