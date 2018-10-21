Иран поймал США на противоречащих заявлениях в свой адрес

Иран ответил на обвинения американской стороны во вмешательстве во внутренние дела США. Об этом говорится в официальном заявлении представителя МИДа страны.

По словам представителя ведомства Бахрама Касеми, Белый дом не раз обвинял другие государства по конкретным политическим причинам. При этом «в свой вымышленный список» американская страна ежедневно добавляет новые страны.

Реклама

В ведомстве также усмотрели противоречие в позиции Соединенных Штатов, поскольку до этого президент страны Дональд Трамп заявлял, что Иран настолько слаб и озабочен собственными проблемами, что «думает только о выживании».

«Тогда как может такая страна вмешиваться в парламентские выборы США?» — задались вопросом в иранском ведомстве.

Ранее нацразведка США заявила о попытках России, Китая и Ирана вмешаться в промежуточные выборы.