Сенатор-республиканец раскритиковал решение Трампа о выходе США из ДРСМД

Сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол заявил, что решение президента США Дональда Трампа о выходе страны из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) «уничтожит» годы работы по двустороннему соглашению о сокращении вооружений. Свое мнение сенатор выразил в твиттере.

По мнению Пола, решение о выходе Соединенны Штатов из Договора объясняется влиянием Джона Болтона, помощника президента США по национальной безопасности. Сенатор посчитал, что разрыв ДРСМД может служить доказательством о необходимости отстранения Болтона от решения международных вопросов.

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«Это [разрыв ДРСМД] уничтожит десятилетия работы по двухстороннему контролю над вооружениями, начатые [бывшим президентом США Рональдом] Рейганом», — написал Пол.

Он подчеркнул, что США не должны выходить из Договора. Также сенатор заявил, что сторонам необходимо «решить проблемы», которые существуют в принятом в 1987 году ДРСМД, и «двигаться дальше».

Ранее Трамп заявлял, что американская сторона готова сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), если Россия и Китай сядут за стол переговоров.

Также источники телеканала Fox News отмечали, что администрация президента намерена разорвать Договор из-за действий России. По его словам, представители США пытались добиться от российской стороны «прозрачности» в вопросе производства вооружения, однако она проигнорировала данные призывы.