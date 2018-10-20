Трамп заявил о выходе из договора с Россией о РСМД

Президент США Дональд Трамп заявил, что США выйдет из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с Россией, сообщает Associated Press.

Трамп обвинил Россию в нарушении договора РСМД.

Ранее министр обороны США Джеймс Мэттис пообещал ответить на действия России, если руководство страны не вернется к соблюдению договора о ракетах средней и меньшей дальности.

Подробнее о том, почему США собрались выйти из РСМД, читайте в материале «Газеты.Ru».