Саудовский король уволил чиновников после данных о смерти Хашукджи

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель-Азизом Аль Сауд решил освободить от должности генерала Ахмеда Асири, который занимал должность замглавы Службы общей разведки. Об этом сообщает саудовское агентство новостей SPA.

Также отмечается, что советник короля Сауд аль-Кахтани также был уволен. Сообщения об этих кадровых перестановках последовали после заявления саудовской генпрокуратуры о гибели саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, которая произошла после ссоры в консульстве страны в Стамбуле.

Ранее сообщалось, что предварительное следствие по делу исчезнувшего журналиста Джамаля Хашукджи выявило, что он мертв.