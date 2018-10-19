El Nacional: торговая война Трампа углубила кризис в Венесуэле

Торговая война между США и Китаем еще больше усложнила кризис в Венесуэле, сделав его более динамичным и интересным, пишет El Nacional.

Отмечается, что по оценкам прогнозистов американо-китайская торговая война может продлиться около 20 лет, в то время как Венесуэла находится в плоскости интересов обоих держав.

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Так, администрация президента США Дональда Трампа продолжает тарифную политику, вводя пошлины в отношении китайских товаров. Несмотря на то, что оппозиция критикует президента США за то, что он ставит под угрозу свободу торговли, команда Трампа утверждает, что введение пошлин против Пекина — необходимые меры, отмечает издание. Как утверждают американские чиновники, разделяющие позицию Трампа, Китай создал и пользуется системой, которая позволяет красть интеллектуальную собственность американских компаний и передовые технологии развитых стран.

США остались единственной сверхдержавой в мире с момента распада СССР, отмечает автор. Тем не менее, Россия обладает большим потенциалом, но уже не имеет того же веса, соответствующего уровню мировой державы. В список мировых держав претендует попасть Китай, говорится в материале. Между тем, в настоящее время проблема Соединенных Штатов стала геополитической, так как у сверхдержавы мира появился сильный соперник.

Как отмечается, внешняя политика США в отношении Венесуэлы стала более агрессивной в 2014-2015 годах. Постепенно увеличивались санкции в отношении венесуэльских чиновников, которых США обвиняли в коррупции. При этом решение проблем Венесуэлы зависит и от Китая, который вложил немало денег в страну, отмечает издание.

Торговая война между Китаем и США имеет решающее значение для всех стран Латинской Америки, но в Венесуэле этому вопросу не уделяется должное внимание, констатирует издание. И теперь венесуэльский кризис ставит страну в еще более неустойчивое и уязвимое положение, заключает издание.