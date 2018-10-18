Аксенов перераспределит обязанности арестованного вице-премьера после траура

Заместитель министра внутренней политики, информации и связи Крыма Вадим Первых заявил, что обязанности арестованного по обвинению в получении крупной взятки вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина перераспределят после окончания траура, передает РИА «Новости».

«Формально обязанности вице-премьера Виталия Нахлупина исполняет сейчас вице-премьер Гоцанюк. Перераспределение обязанностей Нахлупина произойдет в понедельник, после окончания траура», — сказал Первых.

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Он сообщил, что решение о перераспределении примет глава республики Сергей Аксенов, находящийся в Керчи в данный момент.

Ранее сообщалось, что суд арестовал вице-премьера Крыма.