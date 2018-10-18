Кожемяко готов рассмотреть кандидатуру Горячевой на пост сенатора от губернатора Приморья

Врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко готов рассмотреть вопрос о включении действующего члена Совета Федерации от края Светланы Горячевой в тройку кандидатур на пост сенатора от губернатора Приморья.

«Я ее хорошо знаю и по работе Уссурийского округа, и в Государственной думе. Это человек, который знает Приморье, болеет за Приморье, и это одна их кандидатур, которая уважаема в Приморье. Надо с ней переговорить, будет ли у нее желание [снова стать кандидатом в сенаторы], но я готов рассмотреть ее кандидатуру», - цитирует ТАСС Кожемяко.

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Каждый кандидат на должность губернатора должен представить в избирательную комиссию три кандидатуры на пост сенатора. Избранный глава региона не позднее чем на следующий день после вступления в должность должен выбрать одного из трех кандидатов, который будет наделен полномочиями сенатора.

Как ранее заявил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, если Кожемяко сочтет возможным продлить полномочия Горячевой в Совете Федерации, тогда партия, возможно, не будет выдвигать своего кандидата, а поддержит кандидатуру Кожемяко.