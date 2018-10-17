Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Трампа во Франции

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время ведется подготовка встречи, в которой примут участие российский, турецкий, французский и немецкий лидеры. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Пескова, подготовка к встрече в таком формате, которая должна состояться в Стамбуле, действительно ведется. Он также дал комментарий в связи с возможностью встречи Путина с коллегой из США Дональдом Трампом.

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«Пока вопрос не ставился ни одной из сторон, и какой-либо подготовки не ведется в этом направлении», — сказал Песков.

Он добавил, что любая встреча была бы полезна.

Ранее директор департамента Северной Америки российского МИДа Георгий Борисенко заявил, что Россия готова рассмотреть возможность встречи с США на высшем уровне, если американская сторона в этом заинтересована.