В Грузии заявили о причастности Саакашвили к убийству Патаркацишвили

Бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили во время вече у здания Верховной рады в... РИА «Новости»

Генпрокуратура Грузии проинформировала, что бывший президент страны Михаил Саакашвили санкционировал убийство оппозиционного предпринимателя Бадри Патаркацишвили. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно имеющейся информации, при проведении обыска у одного из подозреваемых сотрудники правоохранительных органов нашли аудиозапись с обсуждением подготовки убийства бизнесмена.

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«Во время разговора Г.Д. (подозреваемый. — Газета.Ru) подтвердил, что подготовка убийства санкционирована тогдашним президентом Грузии Михаилом Саакашвили», — говорится в заявлении.

Уточняется, что убитый в 2008 году в Лондоне Патаркацишвили представлял угрозу, так как был политическим оппонентом Саакашвили и «врагом правительства». Во время обсуждения речь шла о различных способах убийства бизнесмена, в том числе и об использовании вещества, вызывающего эффект естественной смерти.

Ранее российский премьер Дмитрий Медведев заявил, что причиной грузино-югоосетинского конфликта в 2008 году стало поведение президента Грузии Михаила Саакашвили и его приспешников