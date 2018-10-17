В Грузии заявили о причастности Саакашвили к убийству Патаркацишвили

Генпрокуратура Грузии проинформировала, что бывший президент страны Михаил Саакашвили санкционировал убийство оппозиционного предпринимателя Бадри Патаркацишвили. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно имеющейся информации, при проведении обыска у одного из подозреваемых сотрудники правоохранительных органов нашли аудиозапись с обсуждением подготовки убийства бизнесмена.

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«Во время разговора Г.Д. (подозреваемый. — Газета.Ru) подтвердил, что подготовка убийства санкционирована тогдашним президентом Грузии Михаилом Саакашвили», — говорится в заявлении.

Уточняется, что убитый в 2008 году в Лондоне Патаркацишвили представлял угрозу, так как был политическим оппонентом Саакашвили и «врагом правительства». Во время обсуждения речь шла о различных способах убийства бизнесмена, в том числе и об использовании вещества, вызывающего эффект естественной смерти.

Ранее российский премьер Дмитрий Медведев заявил, что причиной грузино-югоосетинского конфликта в 2008 году стало поведение президента Грузии Михаила Саакашвили и его приспешников