NBC: США готовят санкции против работающих в Сирии компаний Ирана и России

Американские власти разрабатывают новую стратегию борьбы с Ираном, которая может затронуть российские компании, которые работают в Сирии. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.

По данным телеканала, власти США не готовы к прямому столкновению с Ираном и поэтому рассматривают возможность усиления политического и экономического давления на иранские власти. По словам нескольких источников, Соединенные Штаты намерены ввести санкции в отношении компаний, которые восстанавливают сирийские регионы, контролируемые войсками Ирана и России.

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«США также введут санкции против российских и иранских компаний, работающих над восстановлением Сирии», — рассказали в NBC.

Ранее сообщалось, что США ввели санкции против 20 иранских компаний и банков.