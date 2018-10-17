Помпео рассказал о «непричастности» саудитов к исчезновению журналиста Хашкаджи

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что представители Саудовской Аравии отвергли сообщения об их причастности к исчезновению оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи в Турции. Об этом сообщает Reuters.

В данный момент Помпео находится в Саудовской Аравии, чтобы выяснить подробности об инциденте с Хашкаджи. Ранее СМИ сообщали, что журналист был убит в саудовском консульстве в Турции. Отмечалось, что к инциденту могут иметь отношение саудовские власти.

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«Во время сегодняшних встреч саудовские лидеры решительно отвергли сообщения о том, что у них есть информации о произошедшем в консульстве в Стамбуле», — сказал Помпео.

Также он отметил, что представители страны «решительно настроены» разобраться в происшествии.

Ранее президент США Дональд Трамп обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом исчезновение журналиста Джамаля Хашкаджи в Турции.