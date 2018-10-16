Замглавы внешней разведки Украины заподозрили в госизмене

Сотрудники украинской службы безопасности сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении заместителя руководителя внешней разведки СБУ Сергея Семочко, передает РИА «Новости».

Дело было открыто на основании журналистского расследования о вымогательствах и взятках за поставку на Украину препаратов для гемодиализа из США.

Реклама

«СБУ в рамках начатого по заявлению журналиста Дениса Бигуса уголовного дела по статье «госизмена» проверяет опубликованную в СМИ информацию в отношении Семочко», — сообщили в СБУ.

Отмечается, что журналиста и его команду также планируется привлечь к изучению фактов из расследования.