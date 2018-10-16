Генерал ФСБ пригрозил Польше санкциями за снос памятника советским воинам

Генерал ФСБ и первый замглавы международного комитета Совета Федерации заявил, что российская сторона может ввести политические и экономические санкции в отношении Польши за снос памятника советским воинам, передает РИА «Новости».

«Москва может ввести санкции против подобных политических деятелей, поощряющих снос памятников советским воинам», — сказал Джабаров.

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Он отметил, что политики из современного руководства Польши хотят «как можно дальше отойти от нашей общей истории».

«Если есть возможность, ввести и санкции экономические», — подчеркнул сенатор.

Вместе с этим, Джабаров призвал подробно проанализировать подобные шаги экономического характера, «чтобы не навредить себе».

Ранее сообщалось, что Россия потребовала наказать осквернивших советские захоронения в Польше.