Совет Европы отреагировал на заявление Лаврова о возможном выходе России
Пресс-секретарь генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда Дэниел Хольтген прокомментировал слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о возможном выходе России из организации, передает РИА «Новости».
«Господин Ягланд уже более года предупреждает о том, что Россия может уйти», — сказал Хольтген.
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Он также подчеркнул, что в Совете Европы «не хотели такого развития».
Ранее Лавров заявил, что Россия сама уйдет из Совета Европы, если ее хотят исключить.