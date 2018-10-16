Совет Европы отреагировал на заявление Лаврова о возможном выходе России

Пресс-секретарь генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда Дэниел Хольтген прокомментировал слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о возможном выходе России из организации, передает РИА «Новости».

«Господин Ягланд уже более года предупреждает о том, что Россия может уйти», — сказал Хольтген.

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Он также подчеркнул, что в Совете Европы «не хотели такого развития».

Ранее Лавров заявил, что Россия сама уйдет из Совета Европы, если ее хотят исключить.