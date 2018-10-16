Порошенко предложил передать Андреевскую церковь Вселенскому патриархату

Президент Украины Петр Порошенко предложил передать Андреевскую церковь, которая находится в Киеве, в постоянное пользование Константинопольскому патриарху, передает РИА «Новости».

Как сообщила представитель президента в Верховной раде Ирина Луценко, Порошенко внесет соответствующий законопроект.

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«На днях будет зарегистрирован законопроект, которым президент Порошенко предлагает передать Андреевскую церковь в постоянное пользование Вселенскому патриарху как символический жест единения с матерью-церковью», — сказала Луценко.

Андреевская церковь была построена в Киеве по проекту архитектора Бартоломео Растрелли в 1754 году.

Ранее президент Украины Петр Порошенко прокомментировал решение Священного Синода РПЦ о разрыве отношений с Константинопольским патриархатом.

РПЦ разорвала отношения с Константинопольским патриархатом из-за того, что последний принял решение о предоставлении автокефалии украинской церкви. В РПЦ назвали подобный шаг «антиканоническим решением».