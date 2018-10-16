Асад пообещал посетить Крым

Президент Сирии Башар Асад пообещал, что приедет на Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ), если будет возможность. Об этом сообщает РИА «Новости».

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что передал соответствующее приглашение Асаду, тот пообещал рассмотреть его.

Реклама

В свою очередь, сопредседатель оргкомитета ЯМЭФ Андрей Назаров заявил, что сирийский президент пообещал принять участие в форуме по возможности.

Ялтинский форум состоится в апреле 2019 года.

В апреле сообщалось, что дети Башара Асада отдохнули в Крыму.