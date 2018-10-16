Депутат Рады возмутился «церковным сепаратизмом» на Украине

Депутат Верховной рады Украины Михаил Добкин считает, что в данный момент страна переживает «церковный сепаратизм», ответственность за который лежит на украинском президенте Петре Порошенко. Об этом сообщает телеканал Newsone.

Добкин заявил, что украинские власти «набрались наглости», чтобы вмешиваться в церковные дела и диктовать там свою «политическую линию». Также депутат посчитал, что Порошенко «разрушает» ту церковь, которая ему не нравится.

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«Происходит церковный сепаратизм в открытом виде, который и благословлен президентом Украины», — сказал Добкин.

При этом он напомнил, что на Украине преследуются любые другие проявления сепаратизма.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявлял, что Русская православная церковь (РПЦ) является «раскольником» мирового православия.