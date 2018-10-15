Синод РПЦ назвал необоснованной претензию Константинополя на власть над другими церквами

Священный Синод РПЦ заявил, что Константинополь необоснованно претендует на власть над другими поместными церквами, передает РИА «Новости».

В Синоде заявили, что в попытке оправдать лидеров раскола Константинополь ссылается на несуществующие канонические привилегии.

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Там также добавили, что Константинопольская церковь «не имеет канонических прав для отмены судебных решений, вынесенных Архиерейским собором Русской православной церкви».

Ранее Синод РПЦ заявил, что акт 1686 года о передаче Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата не подлежит пересмотру.