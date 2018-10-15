Синод РПЦ призвал поместные церкви оценить действия Константинополя
Священный Синод Русской православной церкви (РПЦ) призвал поместные православные церкви оценить действия Константинопольского патриархата в отношении канонической территории Украинской православной церкви (УПЦ), передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Синода.
Также в РПЦ призвали поместные церкви к поиску выхода из сложившегося кризиса, «раздирающего тело единой святой соборной и апостольской церкви».
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Синод РПЦ выразил поддержку митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию и всей УПЦ.
Ранее сообщалось, что РПЦ разорвала общение с Константинопольским патриархатом.