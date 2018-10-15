Синод РПЦ призвал поместные церкви оценить действия Константинополя

По мнению предстоятеля РПЦ, «гонения» сегодня более опасны потому, что «сам факт кощунства... РИА «Новости»

Священный Синод Русской православной церкви (РПЦ) призвал поместные православные церкви оценить действия Константинопольского патриархата в отношении канонической территории Украинской православной церкви (УПЦ), передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Синода.

Также в РПЦ призвали поместные церкви к поиску выхода из сложившегося кризиса, «раздирающего тело единой святой соборной и апостольской церкви».

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Синод РПЦ выразил поддержку митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию и всей УПЦ.

Ранее сообщалось, что РПЦ разорвала общение с Константинопольским патриархатом.