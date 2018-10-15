RT исключили из двух кабельных сетей в США

Сразу два оператора кабельного телевидения США объявили о прекращении трансляции телеканала RT.

Речь идет о Spectrum (часть Charter) и Comcast.

Spectrum занимает доминирующее положение на рынке платного телевидения в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.

Из-за демарша Comcast возможности смотреть программы RT лишатся жители Чикаго.

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Spectrum объяснил отключение RT нецелесообразностью распространения телесигнала в эру интернета.

Comcast же сослался на законодательство о национальной безопасности, а именно на поправку Джона Маккейна.

«В отношении RT продолжают применять дискриминационные меры, которые серьезно осложняют нашу работу», — констатировала замглавного редактора RT Анна Белкина.