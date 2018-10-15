Hill: Трамп налаживает контакты с демократами перед выборами в конгресс

Президент США Дональд Трамп налаживает отношения с демократами, планируя совместную работу на следующий год, что может означать серьезное изменение его подхода к работе с конгрессом США, пишет The Hill.

Чиновники из Белого дома рассказали, что начали предварительные внутренние переговоры, в том числе и с демократами, о сферах работы, которые будут актуальны в 2019 году, пишет The Hill.

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«Президент всегда готов к сделке. Всегда», — сказала изданию представитель Белого дома Шахира Найт.

В случае если демократы возьмут большинство в палате представителей по итогам промежуточных выборов в ноябре, Трампу придется пойти на двухпартийный компромисс, чтобы выполнить свои предвыборные обещания, поясняет издание. Однако враждебность в Вашингтоне, скорее всего, только увеличится, прогнозирует The Hill. Так, если демократы в ноябре возьмут большинство в обеих палатах конгресса — и в сенате, и в палате представителей — то это сделает двухпартийную сделку практически невозможной. Однако Трамп рискует вызвать негативную ответную реакцию в среде республиканцев, если те посчитают, что американский лидер зашел слишком далеко в отношениях с демократами, говорится в материале.

Как отмечает издание, некоторые из высокопоставленных демократов уже видят в Трампе союзника по части инфраструктурных проектов страны.

Тем не менее, в Белом доме отмечают, что с демократами будет сложно работать, если они намерены идти дальше в своих планах по широкомасштабному расследованию в отношении президентства Дональда Трампа, а также его бизнеса, говорится в материале.

Ранее издание Axios сообщало, что в Белом доме готовятся к последствиям в случае победы демократов.