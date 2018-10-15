Песков ответил на слова Трампа о причастности Путина к «отравлениям»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возглавляющий США Дональд Трамп прямо не обвинял российского коллегу в причастности к «отравлениям». Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Пескова, «Трамп допустил возможность», а к лингвистическим особенностями следует относиться гибко.

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«Никаких прямых обвинений президент США не озвучивал», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что в отношении Путина не может существовать каких-либо обвинений, подкрепленных доказательствами. Песков добавил, что российская сторона не имеет ничего общего с такими обвинениями.

Ранее Трамп допустил причастность Путина к «отравлениям».