Трамп поблагодарил СМИ за исправленную после его критики неточность
Президент США Дональд Трамп поблагодарил в своем твиттере телеканал NBC, который опубликовал исправление одной из новостей после критики со стороны главы государства.
Телеканал исправил подпись, сопровождающую новостной ролик о встрече Трампа с избирателями в Огайо. В ходе встречи Трамп рассказал историю о генералах времен гражданской войны в США — Роберте Ли и Улиссе Гранте.
«Исправление: в предыдущем сообщении был неправильно указан генерал, которого Трамп охарактеризовал как «невероятного» во время встречи в Огайо. Речь шла о генерале Улиссе Гранте, а не генерале Роберте Ли», — говорится в сообщении.
Телеканал также приложил к сообщению полный видеоролик выступления Трампа, признав, что в ранее размещенном был дан не полный контекст.
Ранее сообщалось, что Трамп возмутился намекам СМИ на его симпатии к рабовладельцам.