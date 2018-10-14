Трамп поблагодарил СМИ за исправленную после его критики неточность

Президент США Дональд Трамп поблагодарил в своем твиттере телеканал NBC, который опубликовал исправление одной из новостей после критики со стороны главы государства.

Телеканал исправил подпись, сопровождающую новостной ролик о встрече Трампа с избирателями в Огайо. В ходе встречи Трамп рассказал историю о генералах времен гражданской войны в США — Роберте Ли и Улиссе Гранте.

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«Исправление: в предыдущем сообщении был неправильно указан генерал, которого Трамп охарактеризовал как «невероятного» во время встречи в Огайо. Речь шла о генерале Улиссе Гранте, а не генерале Роберте Ли», — говорится в сообщении.

Телеканал также приложил к сообщению полный видеоролик выступления Трампа, признав, что в ранее размещенном был дан не полный контекст.

Ранее сообщалось, что Трамп возмутился намекам СМИ на его симпатии к рабовладельцам.